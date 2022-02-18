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日報新聞 > 港聞

兩內地流動檢測抵港

2022-02-18 列印
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內地專家組昨下午抵港支援抗疫，隨行亦包括兩輛流動核酸檢測車。兩輛檢測車並沒有車牌，白色車身寫有「中國衞生」、「廣東省疾病預防控制中心」、「國家突發急性傳染病防衛隊」、「移動p2+核酸檢測車」字眼，昨晚連同一輛物資貨車，在警員開路下，到達馬鞍山火眼實驗室外的停車場。

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