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「疫的」朝九晚六 今起接送患者

2022-02-18 列印
■有的士車行指，三日前已經有七百多宗預約。
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專門接送確診者往返住所和「指定診所」的抗疫的士，今日開始投入服務，朝九晚六接送患者。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，三日前已經有七百多宗預約，相信預約人數會不斷增加。

專屬車隊昨齊集郵輪碼頭停車場進行消毒，並在的士車身貼上「抗疫專用 必須預約」的藍白色標示。吳坤成指，的士用光觸媒消毒，司機獲發眼罩、口罩、保護衣等防疫裝備，又指乘客必須坐後座。有加入車隊的司機指政府會提供每日三千元津貼，較一般的士收入多賺約一千元。已預約指定診所服務的求診人士，可致電3693 4770預約專屬車隊服務。

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