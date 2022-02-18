美股中段 跌457點

近日染疫人數突破一萬，公立醫院逼爆。繼明愛、博愛等醫院之後，瑪嘉烈醫院亦要在室外架設帳篷作病人分流站，不少染疫市民冒着寒風臥牀候診，由醫護派毛氈保暖。醫管局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如患者在檢...

2022-02-18