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美股中段 跌457點

2022-02-18 列印
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烏克蘭局勢尚未解決，再加上勞工市場數據較預期遜色，外圍股市早段全線下挫。杜指中段報三四四七七點，跌四百五十七點；納指則報一三九○一點，跌二百二十二點。滙控美國預託證券價格見五十七點○四港元，跌零點九六港元；騰訊則見四百七十八點八六港元，跌零點一四港元。

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