前區議員違口罩令罪成

前西貢區議員葉子祈涉在去年五月在巴士上脫下口罩與乘客爭執，並對警員稱自己患有焦慮症及呼吸困難而不能戴口罩，被控誤導警務人員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機共三罪及被票控違反「口罩令」。他否認所有控罪，審訊後昨於觀塘裁判法院被裁定全部罪名成立。裁判官不信納被告所講，被乘客責罵感到焦慮而需要脫口罩，紓緩呼吸急促，直斥他是騙子。裁判官杜浩成指，巴士閉路電視片段顯示被告從容不迫，看不到他有呼吸困難，批他說謊，並指被告想藉被乘客拍攝其沒戴口罩的影片，來宣揚對政府防疫規例的不滿。杜官押後至三月三日判刑，期間索取背景報告，被告還柙候判。