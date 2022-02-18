裁判官杜浩成指，巴士閉路電視片段顯示被告從容不迫，看不到他有呼吸困難，批他說謊，並指被告想藉被乘客拍攝其沒戴口罩的影片，來宣揚對政府防疫規例的不滿。杜官押後至三月三日判刑，期間索取背景報告，被告還柙候判。
前區議員違口罩令罪成
裁判官杜浩成指，巴士閉路電視片段顯示被告從容不迫，看不到他有呼吸困難，批他說謊，並指被告想藉被乘客拍攝其沒戴口罩的影片，來宣揚對政府防疫規例的不滿。杜官押後至三月三日判刑，期間索取背景報告，被告還柙候判。
確診者淋雨捱冷 等入院慘慘慘 萬人染疫 分配病房等一周
近日染疫人數突破一萬，公立醫院逼爆。繼明愛、博愛等醫院之後，瑪嘉烈醫院亦要在室外架設帳篷作病人分流站，不少染疫市民冒着寒風臥牀候診，由醫護派毛氈保暖。醫管局即日起更改社區隔離設施的出院準則，如患者在檢...
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江蘇男墮求職陷阱被綁架到柬國淪「血奴」
江蘇一名男子去年誤墮求職陷阱，被綁架到柬埔寨，因拒絕參與網絡詐騙，被強迫賣血成為「血奴」，每一個半月會被抽三瓶血，一度瀕臨死亡，其後冒死逃走，接受治療後已渡過危險期。中國駐柬埔寨大使館和當地警方稱將進...
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美官員：俄再在烏邊境增兵 俄宣稱撤軍被指為「假動作」
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
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屋苑頻錄減價成交
二手持續錄得減價成交，個別單位累積減幅高達一成，據《星島地產網》報道，美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城10座低層B室，面積493方呎，兩房間隔，原叫價810萬，最終減至707萬獲上車客承接...
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勞工數據較預期遜色 烏局勢又緊張 杜指挫527點
烏克蘭局勢尚未解決，再加上勞工市場數據較預期遜色，外圍股市周四早段全線下挫。杜指曾跌506點，至34427點，跌幅為1.45%。標普指數以及納指，早段分別跌約1.5和1.75%。杜瓊斯工業平均指數今晨...
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戴巴拿壯歐聯聲威 「祖」着先機
祖雲達斯首席射手兼助攻王保羅戴巴拿，近五場意甲貢獻入兩球兩助攻。今晚聯賽在地頭對作客成績奇差的拖連奴，這名阿根廷前鋒有力率老婦人在這場都靈打吡戰大勝一場，強勢迎接下周中歐聯十六強首回合賽事，讓球主客和...
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《怒火》叫好叫座 演技大獲好評 霆鋒未獲提名金像獎影帝 網民嬲爆發起罷睇頒獎禮
第40屆香港電影金像獎前日公佈各獎入圍名單，英皇電影《怒火》中主演反派悍匪首領邱剛敖、演出贏盡口碑的謝霆鋒未能入圍角逐「最佳男主角」，引起影迷和網民極大迴響，紛質疑評審標準，有嬲爆的網民更揚言發起罷睇...
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社論｜以作戰思維 急擴隔離設施 - 李一飄
港府與新冠肺炎病毒對戰逾兩年，面對傳播力強勁的Omicron變種病毒，束手無策，抗疫落敗。近兩天每日的染疫人數突破一萬大關，死亡人數與日俱增，公立醫院不勝負荷，隔離病牀爆滿。有確診者在急症室外的帳篷卧...
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田泰安望星運有盈
田泰安於周三晚谷戰成績一般，胯下僅「線路盈喜」和「風雲人物」跑位置，周日沙田賽事他再次場場騎足，昨日收操後他指，今次戰馬的整體實力較理想，以「星運明爵」和「連連有盈」最具爭勝機會。方廄「星運明爵」服役...
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