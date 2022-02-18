新冠病毒肆虐全球，各地企業和科研機構均投放大量資源發展技術以監察空氣中的細菌、真菌及病毒等致病原。
監察空氣中的致病原的技術可分為兩大類：第一種是生物基因測序法（DNA-sequencing），此技術能夠分析空氣樣本所攜帶的基因特徵，辨別微生物的種類，但缺點是無法測量微生物的實際數量；第二種則是生物氣溶膠實時監測（Bioaerosols real-time monitoring），與生物基因測序法不同，這方法先將空氣中的微生物分類，然後針對相應的顆粒數量進行實時監測，從而得知每段時間空氣中的微生物含量。
香港城市大學能源及環境學院副教授李鈞瀚博士及其研究團隊多年來從事空氣中微生物的研究。研究團隊早前運用了上述兩種技術，分析室內、室外空氣，及不同環境下微生物的種類和數量差異，並在多個國際學術期刊發表研究成果。現時，團隊正研發一套智能系統，實時監測室內商務環境的空氣質素，並利用收集到的數據，預測未來空氣中的微生物含量。團隊期望該系統能及早發現室內空氣中的致病原，並配合鮮風系統，排走室內的空氣及帶入新鮮空氣，以降低透過空氣或飛沫傳播疾病的風險。
網址：www.cityu.edu.hk/see
了解空氣中的微生物 空氣檢測有辦法
新冠病毒肆虐全球，各地企業和科研機構均投放大量資源發展技術以監察空氣中的細菌、真菌及病毒等致病原。
了解空氣中的微生物 空氣檢測有辦法
新冠病毒肆虐全球，各地企業和科研機構均投放大量資源發展技術以監察空氣中的細菌、真菌及病毒等致病原。監察空氣中的致病原的技術可分為兩大類：第一種是生物基因測序法（DNA-sequencing），此技術能...
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