中聯辦號召 力推16項舉措 財團支援港抗疫魔 出地檢測建方艙醫院

新冠疫情在本港肆虐，財團面對危急情況都出錢出力捐助，像反向賑災受惠的是香港。中聯辦昨召開抗疫視頻會議，提到各界響應號召，力推十六項支持抗疫舉措，包括開通水路運送蔬菜物資到港、派發物資、提供土地建方艙醫院等。多個財團如新世界、新鴻基及恒基等都參與；人氣男團MIRROR更會擔任抗疫大使。內地企業向香港伸出援手，如京東集團捐贈一億元人民幣抗疫物資。中聯辦主任駱惠寧昨主持「香港社會同心抗疫行動會商會」，他指國家主席習近平對香港抗疫工作作出重要指示，中聯辦會全力支持港府擔當好疫情防控的主體責任，又指特區各方面響應號召，正謀劃推出一系列舉措。MIRROR任抗疫大使多名本港政商界會上宣佈支援抗疫，新世界發展行政總裁鄭志剛表示，願意騰出灣仔會展作檢測，下周起亦會派發二十萬套快速測試套裝，旗下有線電視及商場會二十四小時播放抗疫資訊。盈科拓展集團主席李澤楷指，已請人氣男團MIRROR擔任抗疫大使，其旗下網上醫療平台亦為患者補貼診費，亦可以為衛生署健康熱線提供三千條服務線路等。信和集團主席黃志祥表示，將捐出二十八萬套快速檢測包，亦會提供七百間酒店房間作隔離設施。開通水路輸入物資新鴻基集團主席郭炳聯指，將提供逾千間酒店房間作隔離地點，旗下商場等可作接種站。恒基地產聯席主席李家傑指會捐出一千三百萬元，如有需要，可提供林村、林錦公路二百萬呎土地建方艙醫院。華潤（集團）有限公司董事長王祥明指將增加水路運輸航線，保障供港食品、供水、供油及供氣。京東捐億元抗疫物資同時，大量內地企業向香港伸出援手，除了京東向香港醫護人員捐贈一億元人民幣抗疫物資，阿里巴巴旗下基金亦捐贈一千萬港元支持醫護人員；騰訊集團再加碼四千萬港元，總計向香港幼童和長者的抗疫支援五千萬港元。