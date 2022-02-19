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李澤鉅抱恙缺席 借出酒店三千房

2022-02-19 列印
■李澤楷指，旗下網上醫療平台會為患者補貼診費。
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長實集團指主席李澤鉅近期出現咳嗽、聲音沙啞等徵狀，正等候新冠病毒檢測結果，故他辭謝出席由中聯辦主任駱惠寧召開的抗疫視頻會議。集團提供李澤鉅原訂在活動上發言的演講辭，指感謝中央對香港抗疫方面的各種支持，集團積極響應政府號召。

演講辭亦提到，旗下四間酒店將提供逾三千個房間作社區隔離設施，旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠食物、日常品、抗疫物資等；旗下商場會安排播放疫苗通行證宣傳影片；集團亦為員工提供疫苗假期，鼓勵接種疫苗，並為居家工作的員工提供電腦等設備等。

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