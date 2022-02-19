陸續騰空地方 轉為病人等候區 醫管局：戶外病人移至室內

冷鋒今天到港，明愛、博愛等醫院急症室外繼續有不少病人在寒風中候診，有急症室醫護表示，有長者和小朋友出現低溫症，對情況感到心酸。醫管局稱會騰出員工後勤房間、走廊及門診等候區地方，明愛昨晚已將室外候診病人陸續移至室內的等候區。同時，本港昨天新增逾一萬一千宗確診及初步確診個案，前天再多十名患者離世。本港新增三千六百二十九人確診，兩宗為輸入個案，其餘均屬本地感染，另有約七千六百宗初步確診個案。前日有十名患者離世，當中八人前晚已公佈，其餘兩人分別是六十二歲及九十六歲的長期病患者。目前有十多名病人情況危殆。同時，再多三十間安老院舍有院友或員工染疫，累計有一百五十間院舍有確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心的公共衞生化驗所累計約四千八百個樣本仍待化驗，而每日確診數字與日前初步陽性個案數目有較大偏差，因為部份私人化驗所仍未將樣本送抵覆檢，料各化驗所都超出負荷。特首形容情況不能接受本港連日來天氣轉冷，但多所醫院都有病人在室外候診。有公院急症室的醫護人員接受電台訪問時表示，急症室每晚只有六個護士當值，其中一個專責照顧新冠患者，或要同時照顧過百人，工作壓力巨大，許多同事沒有時間食飯。她稱有候診的長者和小朋友出現低溫症，批評政府無做好隔離設施的規劃，令醫護和病人受苦。特首林鄭月娥形容有關情況是不能夠接受，很令人心痛，她作為特首亦很擔心，強調一定要解決，政府會責成醫管局解決。醫管局總行政經理何婉霞表示，會陸續騰空醫院室內的地方，轉為病人等候區，包括員工後勤房間、走廊等，爭取昨日內將室外的病人轉至室內，但要考慮通風及人流等問題，平衡風險。政府亦正尋找不同室內設施，安置病人。她又強調局方有足夠物資，各界暫時無需捐贈物資，亦呼籲私營同業加入當局的醫療團隊。