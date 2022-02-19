上水屠房（圖）最新一期定期檢測，約一千一百個樣本中，有八十六個呈陽性。由於需進行全面清潔消毒，上水屠房昨日暫停活豬屠宰程序，荃灣屠房會配合加強屠宰服務。上水屠房預計今日恢復提供有限度服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。政府亦已與相關業界聯絡，建議增加冰鮮及冷藏豬肉食品供應。食環署昨天表示，已指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，化驗結果呈陽性人士及其密切接觸者不得進入。上水屠房日常的活豬拍賣會改以其他形式進行，業界已獲知會，可安排將豬隻運到荃灣屠房屠宰。為審慎起見，荃灣屠房昨日稍後也進行清潔消毒，相關人士亦會接受檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱已給予健康建議，包括關閉及清洗屠房，患者及其緊密接觸者需要留在家中。