私院拒收染疫病人 陳肇始籲慣常方法處理

本港接種新冠疫苗人數持續上升，昨天單日創新高逾十萬人打針，共有十萬零九百九十一接種疫苗，累計五百七十五萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口百分之八十五點四。另外，食衞局局長陳肇始向私家醫院發信，指近日有私家醫院懷疑出現病徵的病人是確診者而拒絕收症，病人要轉到公立醫院求診。她呼籲私家醫院繼續以慣常方法處理病人，避免再對公立醫院造成額外負擔。醫學會會長蔡堅則認為私院沒有足夠隔離設施，建議醫管局與私家醫院加強合作，將部份癌症手術等轉介到私營體系。此外，就早前醫管局呼籲院舍從醫院接回情況穩定的長者，安老事務委員會委員李輝指很多院舍反映防護裝備不足。醫管局指會加強外展醫療隊支援院舍。