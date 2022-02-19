私院拒收染疫病人 陳肇始籲慣常方法處理

另外，食衞局局長陳肇始向私家醫院發信，指近日有私家醫院懷疑出現病徵的病人是確診者而拒絕收症，病人要轉到公立醫院求診。她呼籲私家醫院繼續以慣常方法處理病人，避免再對公立醫院造成額外負擔。醫學會會長蔡堅則認為私院沒有足夠隔離設施，建議醫管局與私家醫院加強合作，將部份癌症手術等轉介到私營體系。
此外，就早前醫管局呼籲院舍從醫院接回情況穩定的長者，安老事務委員會委員李輝指很多院舍反映防護裝備不足。醫管局指會加強外展醫療隊支援院舍。
新冠疫情在本港肆虐，財團面對危急情況都出錢出力捐助，像反向賑災受惠的是香港。中聯辦昨召開抗疫視頻會議，提到各界響應號召，力推十六項支持抗疫舉措，包括開通水路運送蔬菜物資到港、派發物資、提供土地建方艙醫...
2022-02-19
最新公佈的「惡名市場」名單，列出了四十二個在線市場和三十五個實體市場。美國貿易代表處發表聲明稱：「這份清單首次加入阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和騰訊旗下的微信電子商務生態系統（...
2022-02-19
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
由太古地產發展的雍景臺，位於羅便臣道70號，由兩座組成，樓齡約28年，主要提供兩房及三房單位，是西半山著名豪宅屋苑之一。是次精選放盤位於雍景臺中層位置，實用面積1117方呎，實用率高，一進門便見偌大客...
2022-02-19
烏克蘭局勢持續未明朗，加上科網股監管陰霾再現，拖累港股急跌，並失守多條平均線。恒指隨外圍低開159點後跌幅擴大，下午時段美團（3690）受監管問題困擾大跌15%，拖累恒指曾插508點，低見24284點...
2022-02-19
基斯甸普列錫職業生涯五鬥水晶宮獨取五球，車路士有這名美國隊長在陣的這五仗，更合共攻破敵軍大門十六次全勝。今晚聯賽作客這支近況不濟的對手，藍獅勢大顯剋星本色，為下周中出戰歐聯十六強首回合熱身，客勝穩開。...
2022-02-19
曾志偉上場後重用年輕藝人，所以今屆3位港姐，冠軍宋宛穎(Sabrina)、亞軍梁凱晴（Carina）及季軍邵初（Kristy）都備受重用，Sabrina及邵初率先有機會做主持。工作癮極大的Sabrin...
2022-02-19
疫情肆虐，風聲鶴唳。但凡到了這種時候，「傳言」和「消息」也必定滿天飛，在資訊爆炸的時代，各種「知識」也滿天飛。民間資訊滿天飛，政府發出的信息也時時不同，身在徬徨中的人，面對如此混亂的局面，必定更加徬徨...
2022-02-19
騎師薛恩明日停賽期滿復出，立即身負重任，夥拍「將王」和「顯心星」出戰國際一級賽香港金盃和女皇銀禧紀念盃，他表示兩駒俱有備而臨，希望屆時均能夠發揮出最高水準，揚威一級賽。上屆香港打吡亞軍「將王」，近期演...
2022-02-19