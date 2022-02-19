冷鋒今襲港 下周料降至九度

天文台昨發出寒冷天氣警告，指一道冷鋒日前已形成並逐漸向南推進，預料會在今日橫過廣東沿岸，市區氣溫會逐步下跌至約十一度，有雨及較大風令風寒效應顯著，感覺更凍；濕冷天氣將持續至下周，提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。天文台指本港今日顯著轉冷及有雨，濕冷天氣持續至下周中期，風勢頗大。因強烈的冬季季候風，預料周日及下周一本港市區氣溫最低會降至約九度，而新界特別是北部會再低幾度。下星期二、三天氣持續寒冷，氣溫大約十至十一度。在空曠地方或高山上，風寒效應可以很顯著。下雨加上大北風，身體會感覺特別冷，天文台呼籲市民多穿冬衣，注意保暖，同時避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方。社署提醒長者注意保重身體，並呼籲親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。