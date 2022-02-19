虛擬幣交易劫案 拘九印度疑犯三染疫

警方搗破一宗虛擬貨幣交易劫案，拘捕九名印度漢，當中三人經快速測試呈陽性，負責押送的警員須穿上防護袍戒備，而參與行動的警員須居家隔離。五名泰達幣男買家本周二下午應約前往紅磡都會大廈進行交易，惟進入單位即有數名惡漢衝出對他們拳打腳踢，部份更持木棍施襲，有人慘被打傷，惡漢指嚇對方交出裝有三百萬元的背包，急忙離開。警方經調查後，前晚十一時許搜查葵涌永業街一工業大廈單位，拘捕九名印度籍男子。消息指有人攀出窗外，從八樓沿水渠向下爬逃走，但當有關人士爬至三樓平台被警方包圍，只能就擒。據悉，三人經快速測試後呈陽性反應，須由救護車送院作檢查，參與行動的警員須家居隔離及進行病毒檢測。