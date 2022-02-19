五名泰達幣男買家本周二下午應約前往紅磡都會大廈進行交易，惟進入單位即有數名惡漢衝出對他們拳打腳踢，部份更持木棍施襲，有人慘被打傷，惡漢指嚇對方交出裝有三百萬元的背包，急忙離開。警方經調查後，前晚十一時許搜查葵涌永業街一工業大廈單位，拘捕九名印度籍男子。消息指有人攀出窗外，從八樓沿水渠向下爬逃走，但當有關人士爬至三樓平台被警方包圍，只能就擒。據悉，三人經快速測試後呈陽性反應，須由救護車送院作檢查，參與行動的警員須家居隔離及進行病毒檢測。
虛擬幣交易劫案 拘九印度疑犯三染疫
五名泰達幣男買家本周二下午應約前往紅磡都會大廈進行交易，惟進入單位即有數名惡漢衝出對他們拳打腳踢，部份更持木棍施襲，有人慘被打傷，惡漢指嚇對方交出裝有三百萬元的背包，急忙離開。警方經調查後，前晚十一時許搜查葵涌永業街一工業大廈單位，拘捕九名印度籍男子。消息指有人攀出窗外，從八樓沿水渠向下爬逃走，但當有關人士爬至三樓平台被警方包圍，只能就擒。據悉，三人經快速測試後呈陽性反應，須由救護車送院作檢查，參與行動的警員須家居隔離及進行病毒檢測。
中聯辦號召 力推16項舉措 財團支援港抗疫魔 出地檢測建方艙醫院
新冠疫情在本港肆虐，財團面對危急情況都出錢出力捐助，像反向賑災受惠的是香港。中聯辦昨召開抗疫視頻會議，提到各界響應號召，力推十六項支持抗疫舉措，包括開通水路運送蔬菜物資到港、派發物資、提供土地建方艙醫...
2022-02-19
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騰訊阿里巴巴列入「惡名市場」 中國促美停止經貿問題政治化
最新公佈的「惡名市場」名單，列出了四十二個在線市場和三十五個實體市場。美國貿易代表處發表聲明稱：「這份清單首次加入阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）和騰訊旗下的微信電子商務生態系統（...
2022-02-19
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美官員：俄再在烏邊境增兵 俄宣稱撤軍被指為「假動作」
國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情...
2022-02-18
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雍景臺裝潢精緻富品味
由太古地產發展的雍景臺，位於羅便臣道70號，由兩座組成，樓齡約28年，主要提供兩房及三房單位，是西半山著名豪宅屋苑之一。是次精選放盤位於雍景臺中層位置，實用面積1117方呎，實用率高，一進門便見偌大客...
2022-02-19
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農夫山泉聯想齊染藍 科網再受打壓 恒指插465點
烏克蘭局勢持續未明朗，加上科網股監管陰霾再現，拖累港股急跌，並失守多條平均線。恒指隨外圍低開159點後跌幅擴大，下午時段美團（3690）受監管問題困擾大跌15%，拖累恒指曾插508點，低見24284點...
2022-02-19
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藍獅為歐聯磨刀 美國隊長狂「宮」
基斯甸普列錫職業生涯五鬥水晶宮獨取五球，車路士有這名美國隊長在陣的這五仗，更合共攻破敵軍大門十六次全勝。今晚聯賽作客這支近況不濟的對手，藍獅勢大顯剋星本色，為下周中出戰歐聯十六強首回合熱身，客勝穩開。...
2022-02-19
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開心受重用為事業唔拍拖 宋宛穎梁凱晴邵初抗拒「收兵」
曾志偉上場後重用年輕藝人，所以今屆3位港姐，冠軍宋宛穎(Sabrina)、亞軍梁凱晴（Carina）及季軍邵初（Kristy）都備受重用，Sabrina及邵初率先有機會做主持。工作癮極大的Sabrin...
2022-02-19
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好好過日子｜抗疫直播 - 李純恩
疫情肆虐，風聲鶴唳。但凡到了這種時候，「傳言」和「消息」也必定滿天飛，在資訊爆炸的時代，各種「知識」也滿天飛。民間資訊滿天飛，政府發出的信息也時時不同，身在徬徨中的人，面對如此混亂的局面，必定更加徬徨...
2022-02-19
- Executive日記｜今年觀音借庫 改為電話預約 - KellyChu
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薛恩將王顯心星
騎師薛恩明日停賽期滿復出，立即身負重任，夥拍「將王」和「顯心星」出戰國際一級賽香港金盃和女皇銀禧紀念盃，他表示兩駒俱有備而臨，希望屆時均能夠發揮出最高水準，揚威一級賽。上屆香港打吡亞軍「將王」，近期演...
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