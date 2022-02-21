港大研究染疫倉鼠 新冠喪雄風 睾丸萎縮 削精出血

■疫情持續逾兩年，港人外出時都戴口罩防疫。

不少人感染Omicron後病徵輕微，經治療後能痊瘉，但大家不要掉以輕心，尤其男士。港大微生物學系利用倉鼠研究，發現雄性倉鼠感染新冠肺炎後，睾丸會萎縮、急性發炎，甚至出血，導致精子數量急劇下降。研究團隊由此推斷，受感染的男性患者，性腺機能或減退，令生育能力下降。不過，接種新冠疫苗後就有效保護睾丸。港大研究團隊在研究中把倉鼠分成兩組，讓一組倉鼠感染新冠病毒，另一組則感染流感病毒，把兩組作比較，觀察雄性倉鼠的睾丸和性激素的變化，結果發現感染新冠病毒的倉鼠，出現較為輕微的自癒性肺炎，即不治而癒，但即使沒出現重症肺炎，但精子的數量和血清內的睾丸酮，在四到七天內急劇下降。而在感染四十二到一百二十天後，倉鼠的睾丸萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。袁國勇：疫苗可保護睾丸組織研究又發現，受感染倉鼠的睾丸組織出現不同程度受損，約三分一的睾丸內出現水腫；約一成九的睾丸出血；部份倉鼠的睾丸更出現急性炎症、停止生產精子等現象；亦有倉鼠的曲細精管壞死。而在感染病毒後七至一百二十日內，睾丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續。研究認為，新冠病毒會直接攻擊製造睾丸酮的細胞，而倉鼠受感染後，會出現血管炎和血栓等情況，亦有機會間接使睾丸組織受損。此外，研究亦發現，無論Delta還是Omicron變種病毒，均會影響男性的生殖系統，即使康復後，生育能力或亦不能回復。此外，對照組的染流感的倉鼠，則沒有出現睾丸感染或上述損傷情況。帶領這項研究的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，醫護在照顧新冠復原期的男患者時，需要注意可能會出現性腺機能減退，即性慾減低和生育能力降低的情況。但他強調，只要接種新冠疫苗超過三天，即使受感染，也有效保護到睾丸組織，避免受損。研究結果已被接納在醫學期刊《臨牀傳染病》發表。