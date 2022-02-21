當局發電子表格 患者自行填報資料

Omicron肆虐，染疫人數上升，檢測確診工作出現滯後。本港昨天新增六千零六十七人確診新冠病毒，當局指每日呈報個案處於上升趨勢，再多十四名患者不治，另逾一萬人正接受家居檢疫。當局指，由於出現大量新增病例，當局不再逐一致電，改以發出短訊和電子表格，收取患者基本資訊，如家庭成員姓名及人數，以盡快聯絡相關密切接觸者。昨天新增的六千零六十七宗個案中，十二宗為輸入個案，其餘屬本地感染。衞生防護中心總監徐樂堅指，上周二至周四每日呈報陽性數字約四千多宗，上周五有七千多宗，前日一萬宗，呈報個案有上升趨勢。就當局不再公佈初步陽性數字，他指部份化驗滯後，每日呈報數字包括初步陽性和小部份當日確診個案，認為這更準確反映疫情趨勢。再多十四名患者不治，年齡由七十歲至九十八歲，另十多人危殆。截至前天，逾二百四十間院舍有人染疫，包括六百七十二名院友，以及一百九十七名員工。為了騰出更多牀位接收來自院舍的隔離人士，當局經風險評估後，認為可讓在亞博檢疫七天的院友，回到院舍完成餘下七天的隔離，會向院舍發出感染控制指引。徐表示，當局會盡快向在家等候的患者派發快速檢測套裝，若在第十四日檢測呈陰性，代表已康復，可以離開住所；亦將利用電話短訊和電子表格，讓檢測陽性人士提交基本資訊，如家庭成員姓名及人數，以便當局調查和派發檢疫包。當局遲聯絡 市民檢疫期加長就有市民指其家人於本月九日檢測陽性，全家人家居隔離十天後才獲當局通知要再檢疫至下月十日，質疑當局發檢疫令時未考慮市民本已檢疫的日子，徐稱要了解該個案有否其他密切接觸，強調當局遲了接觸患者，就直接由聯絡當日起計十四天的隔離日子。此外，醫管局公佈，「指定診所」至今已為約三千二百名病人提供診治服務，大部份病徵輕微。