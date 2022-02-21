■早前手腕受傷的老闆吳偉權，昨日已復工。

■權發貼出告示，因大廚手腕受傷，要暫時停業。網上圖片

每日數千人染疫，市民在家避疫，飲食業陷入空前困境，部份捱不住而結業，連地區街坊名店亦難抵市道低迷，「馬死落地行」，轉攻廉價兩餸飯。由於具知名度，甫轉型即受街坊歡迎，每晚大排長龍。身兼大廚的老闆日夜拋大鑊炒餸，手腕積勞成傷，被逼停業三天，成為網民熱話，祝願他早日痊瘉，以免街坊無飯開「好大鑊」。近日兩餸飯圈子出現一則熱話，權發小廚在社交平台出帖，說油麻地分店的大廚因為揸大鑊炒餸而扭傷手腕，本月十七至十九日停業三天。消息引起熱烈討論，大批網民留言，關心大廚為何受傷要關門兩天這麽誇張？更多人祝願：大廚早日康復。權發有兩間店舖，總店在西灣河，分店在油麻地。受傷的五十七歲大廚吳偉權，正是老闆，其女兒吳嘉莉（見圖）接受本報訪問時說：「爸爸受傷後，不想臨時找個廚師替工，擔心質素走樣，寧願暫時關門。」「鐵鑊約重十磅」她續說，油麻地分店只有父親一人掌舀，一日炒足十小時，弄傷手腕，「鐵鑊大約重十磅，加上食材，真的很重。」兩餸飯熱潮掀起，不少外行人紛紛開舖，希望在疫市中分一杯羹。嘉莉指，父親三十多年前開始經營酒樓，「第一間在西營盤，之後陸續開分店，最多時共有十一間。」她說，早在二○○三年沙士期間，他們就賣過數個月兩餸飯，「當時很多人不敢堂食兼市道差，所以我們便賣平價飯盒，當時稱為『師奶飯』，很多家庭主婦來買。」後來酒樓生意愈來愈難做，分店逐一結業。注重質素不會「求其」疫情下，大型酒樓難做，嘉莉說，父親覺得廉價飯盒潛力大，加上經濟差，速食文化興起，於是轉型做外賣飯店，前年九月在西灣河開設兩餸飯店，「以前在這區開過酒樓，街坊認識我們。」去年十月，又在油麻地彌敦道開分店，一家人落手落腳做，父親負責做頭鑊大廚，「我負責執拾食材，弟弟負責處理肉類。」嘉莉承認，兩餸飯店競爭很大，想突圍而出，要注重食物質素，「我們仍用以前酒樓的供應商，食材比較好，例如羊腩煲，用黑草羊，品質好好多。」另外，她們每天提供三十款餸菜給人客選擇，「一些招牌餸菜一定有，如黑醋骨、生炒骨、羅漢齋和魚香茄子等⋯⋯」她說，權發是中檔兩餸飯店，每個飯盒賣三十六元，「我們不是求其填飽客人個肚，而是希望他們吃到有酒樓感覺和有鑊氣的兩餸飯。」兩餸飯興起，市民花多眼亂，有網民選出最受歡迎的三間，分別是權發、佳記及岱民。每日中午和傍晚，兩間權發門外都大排長龍，油麻地分店更誇張，人龍橫誇隔鄰六、七個舖位，「每間舖每日最少都賣到一千個飯盒。」嘉莉說，他們有計劃再開分店，無奈難以請到合適人手。