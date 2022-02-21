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「抗疫司機」着保護衣下車聊天 網民憂增「播毒」風險

2022-02-21 列印
■有網民發現有「抗疫司機」着保護衣站在車頭聊天，甚至在車廂內「除罩」。
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政府日前安排約三百輛「抗疫的士」，免費接病情較輕的新冠患者，從住所往返醫管局七間指定診所。有網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」群組發文指，於本月十八日，目睹兩名「抗疫的士」司機停泊在路邊逾兩小時，車上沒接載確診者，懷疑兩人「等收工」。從相中可見，兩名的士司機身穿保護衣，站在車頭前聊天。樓主續指，其後兩人更穿着保護衣去廁所，擔憂會傳播病毒，質疑「佢哋開緊工唔係有地方俾佢哋泊車等單接咩？點解可以周圍走？」。

同時，有網民於群組內分享指，在西環域多利亞公眾殮房附近，發現有四輛「抗疫的士」停泊在路邊，有的士司機下車隨處走動；有司機甚至在車廂「除罩食飯」，質疑增加傳播的風險。根據當局的指引，「抗疫的士」司機工作期間需要穿上防護裝備，包括口罩、面罩、防護衣等。

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