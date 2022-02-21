司機初確 黃錦星將居家工作

環境局局長黃錦星（圖）的司機接受新冠病毒快速測試後初步呈陽性。政府表示，黃錦星本人接受了快速測試，結果陰性。為了謹慎起見，黃錦星會居家工作，直至深喉唾液樣本化驗有結果。他原定昨日下午出席內地專家團會議，介紹全港污水監測計劃，現改以視像出席會議。環境局又指出，黃錦星的司機毋須與公眾人士接觸，最近上班日是二月十九日，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，他並沒有外遊紀錄。