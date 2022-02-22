廉價貨湧現 酒樓推車仔叫賣 快測盒最平19蚊 專家：準確度存疑

■深水埗電子特賣城有不同價錢的廉價快測盒售賣，最平十九元。

■有師奶在街頭擺賣二十元一盒的快測劑。

疫情嚴峻，市民擔心中招，找快速檢測盒「驗明正身」，但政府認證的幾款檢測盒，求過於供，每套售價近日升至過百元。市民為慳錢，四出搶購廉價快測盒，不同牌子湧現。本報記者昨日在深水埗一特賣場找到一款在深圳生產的快測盒，僅售十九元，大批市民搶購。記者亦在街上見到有師奶擺檔，推銷二十元一盒的快測盒。香港生物科技協會指出，收到很多市民查詢，該會正在 市面搜集樣本，亦歡迎市民交來，測試靈敏度和準繩度，計劃將結果公開，讓市民知所選購。人人找快測盒，昨天網上便瘋傳一張酒樓阿姐推車售賣快測盒的照片，每盒五十元，有網民留言，讚酒樓緊貼潮流，笑言「特點定頂點？」有網民認出是沙田石門富臨皇宮。酒家發言人回應查詢時指，集團一直為員工採購快測盒，留意到公眾需求甚大，故向市民出售庫存。特賣場有平貨 大批市民搶購深水埗黃金商場對面的電子特賣城近日亦人頭湧湧，原來場內有出售廉價快測盒，數十名街坊正在搶購。記者中午到來，見特賣城一個角落變成臨時銷售站，職員在長枱上擺放一盒盒快測盒，大聲叫賣：「手快有手慢冇，每盒只賣十九蚊。」亦有職員叫顧客守秩序，「大家不用心急，一個跟一個排好隊。」職員分別出售三款快測盒，售價分別為十九元（一套）、三十元（一套）和一百元（五套）。記者問是否獲政府認可，職員叫記者上網查詢和看包裝說明，強調檢測準確度很高。記者見多名市民一次過買十盒（各有五套）的產品。有人客說貪平才來，其他藥房貨品要五、六十元一套，「其實不知是否準確，買來試試。」記者細閱相關三個產品的說明，辦公室均設在深圳。記者在特賣城附近亦見到兩名師奶在一間地產公司門外擺檔，兜售聲稱高準確度的快測盒，「齊心抗疫，二十蚊一盒，快些買盒自我檢測，保護自己保障家人的最佳選擇。」記者問她貨品是否獲政府認可，她支吾以對地說：「雖然便宜，但準確度高達九成九，大公司的貨要賣廣告，才賣這麼貴。」快測盒生產商相達生物科技董事長、中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾指，市民如使用非政府認可的快測盒，準確度或存風險，「因這些廉價貨品是否有做臨牀和成效數據呢？如果沒有，未必能夠準確測到陰性還是陽性。」招說，雖然價錢和準確度並非成正比，但賣得如此便宜，會令人質疑其成效。他建議市民購買前，留意有否三款主流的政府認證，包括美國FDA、歐盟CE，或中國NMPA；其次最好有中文說明書，並留意品牌曾否被歐盟出信除名。團體收集樣本測靈敏度香港生物科技協會主席于常海教授指出，收到不少市民查詢坊間五花百門快測盒，正收集市面樣本，也歡迎市民交來，會測試各產品的靈敏度和準繩度，計劃一兩周內公佈，讓市民知所選擇。消委會回應，自疫情以來，一直關注快速檢測盒的準確性和靈敏度。由於快速試盒需使用真的新冠病毒測試，故市民選購時須留意是否獲港府認證，如購買其他牌字，或面對一個未知之數，快測的結果也可能存在不確定性。