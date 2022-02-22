疫苗通行證周四實行 市民趕打針排長龍

為抗擊疫情，港府本周四起實施「疫苗通行證」，十二歲或以上市民如要進入食肆、街市、超市等二十三類處所，須最少打一針疫苗，其中食肆、會所等處所要求市民主動出示「針卡」；而超市、街市等則由執法人員隨機抽查。大批市民為了外出，趕緊在通行證生效前打針。有醫生指近日排隊人多，「忙到無得去廁所」，一度加班兩個鐘。分主動展示及被動查核模式「疫苗通行證」實施後，進入食肆、會址等處所，須主動出示「疫苗通行證」，每人掃瞄處所門口「安心出行」二維碼後，介面會顯示「針卡二維碼」；職員須主動使用當局的「專用掃瞄器」，掃瞄「針卡二維碼」。如市民有醫生的豁免打針證明或未登記「針卡」，掃描器會發出特殊音效作辨識。掃描器資料會保留三十一日，以供當局追溯病源用途。政府解釋，處所負責人如已使用掃描器，便履行了責任。至於超市、商場、街市等處所，由於人流過多，當局採取被動查核方式。市民毋須主動出示證明，但執法人員會隨機抽查。被抽查市民須展示紙本、「安心出行」、「智方便」或「醫健通」，情況與抽查身份證類似。當局會以行政指令方式，在學校、公立醫院及政府場所實施「疫苗通行證」，但學生及服務使用者等獲豁免。食衞局副秘書長蔡傑解釋，市民如經商場回家、到訪醫療診所，或在食肆買外賣等可獲豁免。食環署副署長黃淑嫻指，如使用他人的打針紀錄，等同行使虛假文件，屬違法行為。「疫苗通行證」分三階段推行，四月二十九日前會要求市民打一針，其後逐步提升要求，最後達至打三針。此外，港府不排除在六月三十日後將措施涵蓋十二歲或以下兒童。醫生加班為市民打針家庭醫生關嘉美指，近日趕打針人數急升，「打到無得飲水」、「無得去廁所」。她說，約每四、五分鐘為市民打一針，強調為了控疫，自己一度加班兩小時，仍會盡做。她說，趕打針的人不分老少，「長者驚無得入茶樓及超市，年輕人驚無得入商場或戲院等」。記者亦見港鐵奧運站一醫務所連日排長龍，有市民為長者排兩天都拿不到針籌，第三日清晨六時來排，才為長者輪到一針科興。