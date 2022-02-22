能捕捉空氣污染物 二氧化氮的「海綿」

空氣污染威脅全球人類健康，根據世界衛生組織的數據，室外環境和家居的空氣污染每年導致約700萬人死亡。氮氧化物，如二氧化氮（NO2），是香港路邊的主要空氣污染物之一，主要來自發電廠及車輛排出的廢氣。二氧化氮所引起光化學煙霧 （霧霾），會刺激眼睛、鼻、咽喉及呼吸道的黏膜，接觸低濃度的二氧化氮會令支氣管過敏及加劇哮喘病人對致敏原的反應，令慢性呼吸系統疾病患者的病情惡化。香港城市大學能源及環境學院（SEE）助理教授尚進博士及其研究團隊，成功研發出一種類似海綿的固體納米材料，能選擇性捕捉及吸附空氣中的二氧化氮，為控制環境中的二氧化氮的濃度提供可行的解決方案。尚博士指：「雖然去除二氧化氮可利用傳統的選擇性催化還原技術，但該技術必須在高溫（約攝氏250至攝氏600度）下進行。而我們利用仿生理念研發的吸附劑，可於室温高效地去除低溫廢氣所引致的二氧化氮污染，彌補傳統方法的不足。而且，吸附劑不易受潮，吸附容量高，更能抵抗侵蝕，可多次重用，適合安裝於行車隧道和半封閉式停車場等容易受二氧化氮污染的環境。」此外，該吸附劑更可按應用所需，製成不同形狀，例如製成球形用於通風系統，或用作防護口罩的濾芯。除上述研究外，尚博士及其團隊亦致力於多項與氣體相關的環境、能源方面的研究，包括溫室氣體二氧化碳和甲烷的捕集和分離、室內空氣污染物甲醛的光催化分解、和光催化固氮等。網址：www.cityu.edu.hk/see（資料由客戶提供）