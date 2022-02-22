港鐵乘客減四成 再縮非繁忙班次

疫下市民留家抗疫，市面人流大減！港鐵指農曆新年後乘客量顯著減少四成，考慮乘客需求等因素，本周五起再度縮減非繁忙時段的列車服務。港鐵指農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時段的乘客量同時錄得顯著減少，較去年十二月大幅下降四成。港鐵指，審慎檢視疫情最新發展下的乘客需求，以及列車的剩餘運載力、人手配置等因素後，決定暫時調整部份路線非繁忙時段的列車服務，繁忙時段的列車服務則仍然維持不變。另港鐵再多四十九宗員工及承辦商人員初步確診，第五波疫情至今，已有超過二百人確診。