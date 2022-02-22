內地專家延長港行程 倡詳細交代染疫者死因

內地支援香港抗疫重症專家延長訪港行程本月二十八日，支援衞生防護中心的流行病學調查工作。其中四名專家昨與政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌等交流，認為應多交代染疫死者死因；更有內地醫護人員協助採樣。央視報道，四名內地專家組成員及廣東省衛健委相關負責人，昨早與衞生署工作小組舉行會議，了解部署檢測隔離和治療的措施最新進展等。許樹昌指四位專家就深切治療部運作、照料病人，以及醫護需要提供意見，又引述專家提出，醫管局可在每日疫情記者會上交代死亡個案資料，包括死因及有否接種疫苗等。部份內地醫護人員協助本港進行檢測，其中在上水保榮路體育館，有內地醫護人員穿上全套保護裝備協助採樣，而在東薈城露天廣場流動採樣站，有內地醫護人員到場視察及協助。專家組昨午亦到香港兒童醫院與本港兒科專家會面，就診斷及治療染疫兒童案例作交流。