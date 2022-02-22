大灣區航空獲發牌可營104條航線

根據發出的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的一百零四條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於本月二十五日的憲報刊登。
政府歡迎牌照局的決定，並指大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展充滿信心，相信大灣區航空將為市場提供更多元化航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。
疫情嚴峻，市民擔心中招，找快速檢測盒「驗明正身」，但政府認證的幾款檢測盒，求過於供，每套售價近日升至過百元。市民為慳錢，四出搶購廉價快測盒，不同牌子湧現。本報記者昨日在深水埗一特賣場找到一款在深圳生產...
2022-02-22
江蘇徐州市豐縣「八孩母親」事件愈演愈烈！有網民發現，被批評不作為的豐縣「婦聯」，早前竟多次獲官方授予榮譽稱號，並曾在在全國推廣防拐賣經驗。同時，網絡流傳一首深圳前市委書記厲有為的詩，詩句云「史實休遮掩...
2022-02-22
俄羅斯與烏克蘭局勢持續升溫，各國正外交斡旋，阻止戰爭爆發。法國總統馬克龍提議美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行面對面峰會，討論如何化解這場危機。有關建議已獲得雙方原則上同意，但華府表明只有在俄羅斯不入侵...
2022-02-22
滌濤山為大埔豪宅屋苑，樓齡約19年，位處地勢較高，並與白鷺湖互動中心為鄰，起居環境舒適，今次介紹一個3套房大戶，實用面積1912方呎，廳大房大，並附有靚裝，外連逾1726方呎大花園，另有車庫可泊約2車...
2022-02-22
內地遊戲股再遇監管風暴吹襲！昨日內媒引述從多家遊戲公司獲得消息，內地為加強防止青少年沉迷打機，今年內將不發出新遊戲版號，亦傳聞內地監管部門昨與遊戲產業進行監管思路指導。受消息拖累，遊戲股集體下挫，嗶哩...
2022-02-22
車路士射手盧卡古近期啞火，但球隊各賽事近六仗卻未嘗一敗，全因右翼薛耶治爆發，擔起藍獅進攻大旗。這位月初宣佈退出摩洛哥國家隊的鋒將近日揚言，今季藍獅衞冕歐聯比爭聯賽冠軍更實際，故今晚歐聯十六強首回合車路...
2022-02-22
40歲余文樂（樂仔）自2017年與台灣模特兒兼皮帶大王千金王棠云（Sarah）奉子成婚，前年9月再追多個女，之後都專注家庭生活及主理潮牌生意，幕前工作係零。他跟老婆留台定居近4年，去年5月因工作終於返...
2022-02-22
第五波新冠疫情嚴峻，市民為防中招，也因工作需要，要經常做快速測試，快測盒的需求大增，售價變海鮮價，就以本地生產的一隻牌子，在疫情放緩時少人問津，每盒售三、四十元，近期疫情惡化，求過於供，價格浮升至七、...
2022-02-22
昨日舉行兩場國際一級賽，結果香港金盃由韋廄「將王」捧走，女皇銀禧紀念盃則由伯廄「福逸」奪標，而後駒騎者巴度另贏「連連行運」，與蔡約翰齊齊起孖。至於潘頓勝出呂廄「包裝必勝」和姚廄「遨遊氣泡」，同告梅開二...
2022-02-21