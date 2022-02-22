大灣區航空獲發牌可營104條航線

疫情重挫全球航空業，但仍有新公司獲發牌。運輸及房屋局昨公佈，空運牌照局就大灣區航空有限公司提出經營編定航空服務的申請，決定發出五年牌照，有關牌照自昨日起生效，至二○二七年二月二十日，可營辦一百零四條航線。根據發出的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的一百零四條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於本月二十五日的憲報刊登。政府歡迎牌照局的決定，並指大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展充滿信心，相信大灣區航空將為市場提供更多元化航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。