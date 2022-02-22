疫情讓人壓抑，無論是身處北歐還是香港，感受應該是相同的，每個人都希望疫情能早點結束。身在當下，心理調整的重要性一點也不亞於守護身體。有幾種方法也許能排解情緒：首先是評估自己的價值。低潮時真的很容易否定一切，包括否定自己。實際呢，每個人的價值是確實存在的，要在疫情期間客觀看待自己。其次是設置小目標並努力完成。目標可以是學習一點新知識，工作上做出一點突破，或是做一點（健康）嘗試。再有，做一些鍛煉運動。疫情剛開始時，瑜伽墊和拼圖遊戲在北歐熱銷。在家辦公提供了辦工間歇和適量運動的機會。更有最重要的一點，就是多交流溝通，無論跟家人朋友、工作夥伴都好。這樣有助於跨過疫情造成的阻礙，遠離心理孤立感。為了跟消費者距離拉近，NEW NORDIC今年開通了自家新聞簡訊，只要打開官網newnordic.hk 輸入郵件地址就可以訂閱。好處是每個月會收到一兩封帶有優惠信息或是品牌近況的郵件，都是設計精美，圖片好看的，文字很簡潔，穿插一些和身體保養相關的產品信息。訂閱新聞簡訊後會收到一封歡迎郵件，內含首個訂單折扣碼。並且按照歐洲法律規定，郵件地址及其他私人信息都是保密信息，絕對不會被挪為他用。NEW NORDIC希望能在疫情期間成為幫助建立起健康習慣的夥伴。以往只覺得身體有問題才會想到吃保健品，其實日常飲食的營養可能比較片面，或是速食產品原本就注重口感，缺失微量元素。膳食補充劑（保健品）的作用無非是補足元素。NEW NORDIC每一樣產品都是有針對性的，護肝片里的奶薊、朝鮮薊、薑黃是護肝，助消化的草藥。生髮片中蘋果、小米、問荊是讓髮囊長出新髮，推陳出新的作用。助眠片用的全是安神的草本成分，並不會讓人昏昏欲睡，而是寧神定氣。藍莓清目片中北歐越橘、萬壽菊、小米草等都是延緩眼睛黃體衰老，保護視力。NEW NORDIC產品現有兩盒88折優惠。全港免運費。了解自己需要，想知更多產品信息請掃碼訪問NEW NORDIC官網。歡迎隨時郵件聯繫info@newnordic.hk 或Facebook和IG聯繫。