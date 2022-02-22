為了跟消費者距離拉近，NEW NORDIC今年開通了自家新聞簡訊，只要打開官網newnordic.hk 輸入郵件地址就可以訂閱。好處是每個月會收到一兩封帶有優惠信息或是品牌近況的郵件，都是設計精美，圖片好看的，文字很簡潔，穿插一些和身體保養相關的產品信息。訂閱新聞簡訊後會收到一封歡迎郵件，內含首個訂單折扣碼。並且按照歐洲法律規定，郵件地址及其他私人信息都是保密信息，絕對不會被挪為他用。
NEW NORDIC希望能在疫情期間成為幫助建立起健康習慣的夥伴。以往只覺得身體有問題才會想到吃保健品，其實日常飲食的營養可能比較片面，或是速食產品原本就注重口感，缺失微量元素。膳食補充劑（保健品）的作用無非是補足元素。NEW NORDIC每一樣產品都是有針對性的，護肝片里的奶薊、朝鮮薊、薑黃是護肝，助消化的草藥。生髮片中蘋果、小米、問荊是讓髮囊長出新髮，推陳出新的作用。助眠片用的全是安神的草本成分，並不會讓人昏昏欲睡，而是寧神定氣。藍莓清目片中北歐越橘、萬壽菊、小米草等都是延緩眼睛黃體衰老，保護視力。
NEW NORDIC產品現有兩盒88折優惠。全港免運費。了解自己需要，想知更多產品信息請掃碼訪問NEW NORDIC官網。歡迎隨時郵件聯繫info@newnordic.hk 或Facebook和IG聯繫。