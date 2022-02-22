同心抗疫共克時艱 越秀集團捐贈合共1000萬元物資 身體力行 助香港戰勝疫情

義工教基層長者使用智慧手機下載安心出行程式。

越秀集團員工與香港廣州社團總會一起將智能手機送達基層。

近日，習近平總書記就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示。為堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，全力支持香港做好防疫抗疫工作，2月21日，越秀集團在前期捐贈價值500萬港幣通訊設施的基礎上，組織集團農業食品板塊火速調集價值500萬元人民幣的食品物資，通過越秀公益基金會捐贈給香港「全港社區抗疫連線」。集團董事長張招興在捐贈儀式上致辭，香港「全港社區抗疫連線」通過視頻連線方式致謝。當前，香港第五波新冠肺炎疫情爆發、抗疫形勢異常嚴峻，香港疫情牽動著社會各界的心。越秀集團作為全國在港資產規模最大的地方國有企業和廣州市駐港企業之一，在全力做好自身防疫工作的同時切實履行社會責任、充分發揮企業優勢、積極調動各方資源，動員部署在港各單位參與各項抗疫行動，全力支持香港防疫抗疫工作。繼智能手機後再捐食品物資早前越秀集團已聯合香港廣州社團總會開展愛心活動，共向香港基層長者捐贈價值500萬港幣的2500台智能手機，幫助他們使用「安心出行」防疫APP，助力保障安全出行。根據香港特區政府疫情管控規定，市民須上傳打針記錄到「安心出行」，並使用該軟件記錄行程，才能進出商場等公眾場所。但香港社會基層很多困難戶因收入微薄仍未普及智能手機，無法使用「安心出行」的應用程序，導致香港的防疫措施出現漏洞。在了解上述情況後，越秀集團立即聯合香港廣州社團總會，通過香港、九龍和新界10個大區的各個基層組織團體及議員辦事處，向全港有需要的基層市民派發智能手機及電話儲值卡並安排社區義工指導他們進行操作。受惠的基層市民主要包括獨居老人、正接受社會福利署綜合社會保障援助計劃的老人、年滿65歲或以上沒有智能手機的老人，以及部分基層家庭。在昨天的儀式上，越秀集團向「全港社區抗疫連線」捐贈了目前較為急需的食品，包括牛奶、腊腸腊肉、自熱飯、大米、餅乾等，全部為越秀集團農業食品板塊的「老字號」優質產品，合計價值約500萬人民幣；連同上次捐贈智能手機，集團合共捐贈逾1000萬港幣物資。目前，集團在港各企業全力保障正常運營，為香港市民提供金融、物業管理等服務。集團董事長張招興在捐贈儀式上表示，越秀集團將堅決落實習近平總書記重要指示要求，積極響應「香港社會同心抗疫行動會商會」推出的16項防疫抗疫舉措，全力支持特區政府抗疫工作，在保障香港基本食品供應、提供疫苗接種場所、中資銀行推出金融紓困措施、捐贈抗疫資金和物資等方面持續動員一切可以動員的力量和資源，采取一切必要的措施，與香港同胞同舟共濟、齊心抗疫。香港「全港社區抗疫連線」總召集人在視頻致辭中對越秀集團表達了感謝，表示將對捐贈物資進行有序分配，確保及時分發到有需要的市民手中。集團董事、越秀公益基金會理事長伍尚輝，集團副總經理、越秀食品集團總經理韋黎明出席捐贈儀式。