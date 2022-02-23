學校三月放暑期 限聚令延至四月 下月全民強檢三次暫不禁足

特首林鄭月娥宣佈，三月將推行三次全民核酸檢測，在全港將設置數百間中心，每隔五日或七日，按市民出生年份，分批到中心檢測。政府設預約系統，並有關愛安排，如容許市民帶長幼各一，一起檢測。三次檢測之間，市民須使用政府派發的快測盒，每日自行檢測。市民亦獲發N95口罩。林鄭形容，在中央加強支援後，本港採樣檢測能力不少於每日一百萬次，相信日後會增加，應付全民檢測。完成全民強檢後，政府會繼續加密圍封強檢。此外，她強調暫不實施「禁足」，否則社會將承擔很大代價，並稱沒有收過中央就封城的指示。
她透露，不排除將樣本送往內地實驗室處理，強調不涉私隱問題，因樣本只含條碼，其他個人資料全部留在港。她指，即使遇到法律掣肘，在緊急的「打仗」時刻，政府不應放棄應做之事，強調因人手不足而放棄全民檢測，就是不想「打仗」。政制及內地事務局局長曾國衞將負責設計及執行全民檢測，公務員事務局局長聶德權負責調配大批公務員人手協助。
期間配合快測盒自行檢測
林鄭宣佈，學校七至八月暑假將提前至三至四月放，復活節假期後會恢復教學。空出的校舍用於檢測、隔離及接種疫苗。安排適用於幼稚園、中小學、國際學校及特殊學校，不包括專上院校。同時，政府亦爭取中學文憑試在四月二十二日開考，會先安排小學及國際學校學生恢復面授課堂；中學生則要文憑試完成後才恢復。此外，本學年最後一個上課日為八月十二日，下學年安排如常。
冀四月安老院接種率達九成
政府亦罕有地延長社交距離措施約個半月，包括食肆晚市禁堂食、部份處所繼續關閉，直至四月二十日。另進一步收緊防疫措施，包括將D類午市堂食由四人收緊至兩人；戶外戴口罩不再有豁免等。林鄭稱：「係好大、唔好嘅消息，但希望各界明白。」全民檢測期間，政府會動員最大力量，其間可能暫停一些必須的公共服務。外防輸入方面，現有九個國家的航班禁飛本港，會延至四月二十日，滯留各地港人將無法返港，但政府會根據疫情，更改名單。
此外，政府期望將第一針接種率，在兩周內達至九成；第二針接種率下月中達到八成；安老院和殘疾人士院舍目前接種率為三成四，目標最遲四月提升至九成；目前有近半合資格市民已接種第三針，當局正研究縮短第二針和第三針的相隔時間，加快接種。