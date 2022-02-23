學校三月放暑期 限聚令延至四月 下月全民強檢三次暫不禁足

■現時禁晚市堂食等限令將直接延長至四月中。

第五波疫情瀕臨失控。為找出社區中的患者，政府宣佈三月實落三次全民檢測，每隔五或七日一次，期間向每人派發多個快速檢測包，每日自行檢測。政府決定將學校暑假提前至三至四月，以騰出校舍，用作檢測、隔離及接種疫苗。此外，現有社交距離措施首次延長近個半月，直至四月二十日，其中食肆繼續禁晚市堂食，而午市全部收緊兩人一枱。特首林鄭月娥宣佈，三月將推行三次全民核酸檢測，在全港將設置數百間中心，每隔五日或七日，按市民出生年份，分批到中心檢測。政府設預約系統，並有關愛安排，如容許市民帶長幼各一，一起檢測。三次檢測之間，市民須使用政府派發的快測盒，每日自行檢測。市民亦獲發N95口罩。林鄭形容，在中央加強支援後，本港採樣檢測能力不少於每日一百萬次，相信日後會增加，應付全民檢測。完成全民強檢後，政府會繼續加密圍封強檢。此外，她強調暫不實施「禁足」，否則社會將承擔很大代價，並稱沒有收過中央就封城的指示。她透露，不排除將樣本送往內地實驗室處理，強調不涉私隱問題，因樣本只含條碼，其他個人資料全部留在港。她指，即使遇到法律掣肘，在緊急的「打仗」時刻，政府不應放棄應做之事，強調因人手不足而放棄全民檢測，就是不想「打仗」。政制及內地事務局局長曾國衞將負責設計及執行全民檢測，公務員事務局局長聶德權負責調配大批公務員人手協助。期間配合快測盒自行檢測林鄭宣佈，學校七至八月暑假將提前至三至四月放，復活節假期後會恢復教學。空出的校舍用於檢測、隔離及接種疫苗。安排適用於幼稚園、中小學、國際學校及特殊學校，不包括專上院校。同時，政府亦爭取中學文憑試在四月二十二日開考，會先安排小學及國際學校學生恢復面授課堂；中學生則要文憑試完成後才恢復。此外，本學年最後一個上課日為八月十二日，下學年安排如常。冀四月安老院接種率達九成政府亦罕有地延長社交距離措施約個半月，包括食肆晚市禁堂食、部份處所繼續關閉，直至四月二十日。另進一步收緊防疫措施，包括將D類午市堂食由四人收緊至兩人；戶外戴口罩不再有豁免等。林鄭稱：「係好大、唔好嘅消息，但希望各界明白。」全民檢測期間，政府會動員最大力量，其間可能暫停一些必須的公共服務。外防輸入方面，現有九個國家的航班禁飛本港，會延至四月二十日，滯留各地港人將無法返港，但政府會根據疫情，更改名單。此外，政府期望將第一針接種率，在兩周內達至九成；第二針接種率下月中達到八成；安老院和殘疾人士院舍目前接種率為三成四，目標最遲四月提升至九成；目前有近半合資格市民已接種第三針，當局正研究縮短第二針和第三針的相隔時間，加快接種。