﻿俄承認烏東兩地獨立﻿ ﻿即派軍進駐維持和平﻿

■普京周一簽署法令。

■烏克蘭展開軍演。資料圖片

烏克蘭局勢惡化，戰爭一觸即發！俄羅斯總統普京周一簽署法令，承認烏克蘭東部親俄分離主義武裝組織控制的兩個地區—頓涅茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國的獨立地位，並即時派遣俄軍開入烏東地區執行維持和平任務。烏克蘭總統澤連斯基召開緊急會議，強調該國不害怕任何人，「我們不會把任何東西讓給任何人。」俄烏對峙升溫。普京發表電視演說，重提奧斯曼帝國的歷史、前蘇聯的歷史、烏克蘭社會主義共和國的成立、以至北約近年不斷東擴對俄羅斯構成的威脅。他說：「烏克蘭從來沒有建立自己國家的傳統，而烏克蘭東部自古以來都是俄羅斯的土地。我認為很久之前便應該作出這項決定—立即承認頓涅茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國的獨立和主權。」俄羅斯官方電視台播出片段，普京在一批親俄分離主義領袖見證下，簽署上述法令，除了承認頓涅茨克及盧甘斯克獨立外，俄國還與該兩個地區簽署合作及友好協議。根據普京和分離主義領袖簽署的協議，俄國有權在該兩地區建立軍事基地。俄國即時派遣軍隊開入兩地執行維持和平任務，暫時未知道多少軍人進駐，也不知道他們何時出發越境。與兩地區簽合作協議普京重申，若果烏克蘭加入北約，將對俄國安全構成直接威脅。他指責烏克蘭政府軍近期在烏東炮轟住宅區，殺害無辜平民。此外，烏軍人員也駕駛軍車進入俄國境內破壞，造成人命傷亡。克里姆林宮宣佈，在簽署法令之前，普京分別與德國和法國領袖通電話，通知這個決定。德國總理肖爾茨和法國總統馬克龍均表示感到失望。早一天，白宮宣佈美國總統拜登和普京原則上同意於本周內舉行高峰會。烏總統：不害怕任何人烏克蘭總統澤連斯基周二凌晨時份發表電視講話回應：「我們身處我們的土地上。我們不害怕任何事，不害怕任何人。我們沒有欠任何人任何東西，而我們不會把任何東西讓給任何人。我們對此充滿信心。」消息傳出，俄國貨幣盧布匯價急挫，兌美元跌至八十兌一。市場擔心新一輪制裁措施即將出台，進一步打擊俄國經濟。談到西方國家或實施嚴厲制裁，普京回應道，無論俄國做甚麼，西方國家都會制裁。他表明，俄國保留一切權利，作出報復。