拜登簽命令禁投資烏東兩地

西方國家對俄羅斯總統普京承認烏東地區兩個共和國獨立作出強烈反應。白宮發言人普薩基周一宣佈，總統拜登已經簽署行政命令，禁止任何美國公民在頓涅茨克和盧甘斯克進行新的投資、貿易和金融往來，並已作好準備，必要時會推出更多制裁措施。歐盟斥俄公然違國際法拜登較早時與烏克蘭總統澤連斯基通了三十五分鐘電話，重申美國支持烏克蘭對抗俄羅斯的威脅。據美國廣播公司（ABC）報道，拜登敦促澤連斯基為了自身安全，盡快離開首都基輔，前往西部城市利沃夫暫避。英國首相約翰遜稱，俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立，違反國際法，也侵犯了烏克蘭的主權和領土完整。他謂：「我認為這是一個非常壞的先兆，也是一個非常黑暗的跡象。」歐盟委員會主席馮德萊恩發聲明，斥俄羅斯的行動「公然違反國際法」，並揚言歐盟將會推出一連串針對俄羅斯的新制裁措施。