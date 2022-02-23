默沙東新藥已抵港 獲批緊急使用
學校三月放暑期 限聚令延至四月 下月全民強檢三次暫不禁足
第五波疫情瀕臨失控。為找出社區中的患者，政府宣佈三月實落三次全民檢測，每隔五或七日一次，期間向每人派發多個快速檢測包，每日自行檢測。政府決定將學校暑假提前至三至四月，以騰出校舍，用作檢測、隔離及接種疫苗。此外，現有社交距離措施首次延長近個半月，直至四月二十日，其中食肆繼續禁晚市堂食，而午市全部收緊兩人一枱。特首林鄭月娥宣佈，三月將推行三次全民核酸檢測，在全港將設置數百間中心，每隔五日或七日，按市民出生年份，分批到中心檢測。政府設預約系統，並有關愛安排，如容許市民帶長幼各一，一起檢測。三次檢測之間，市民須使用政府派發的快測盒，每日自行檢測。市民亦獲發N95口罩。林鄭形容，在中...
2022-02-23
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王毅指美方不能說一套做一套 拜登政府首提反對「台獨」
國務委員兼外長王毅昨日應約同美國國務卿布林肯通電話，兩人就中美關係、烏克蘭和朝鮮半島核問題交換意見。布林肯在會上表示，美方反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。香港城市大學法學院教授王江雨認為，這是拜登政...
2022-02-23
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華府表明俄不侵烏才成事 拜登普京同意舉行峰會解危機
俄羅斯與烏克蘭局勢持續升溫，各國正外交斡旋，阻止戰爭爆發。法國總統馬克龍提議美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行面對面峰會，討論如何化解這場危機。有關建議已獲得雙方原則上同意，但華府表明只有在俄羅斯不入侵...
2022-02-22
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二手屋苑連環破蛋
本港疫情持續近兩個月，二手交投淡靜，但仍有個別屋苑能突破悶局錄得成交。據《星島地產網》報道，上水維也納花園錄得首宗成交。利嘉閣地產聯席董事郭敏輝表示，屋苑1座中層D室，面積約663方呎，為三房套間隔，...
2022-02-23
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俄烏緊張局勢急劇惡化 杜指跌399點 油價急彈
俄羅斯總統普京承認烏東兩親俄共和國獨立，美股三大指數中段全線向下，其中杜指早段曾跌逾700點，納指及標普500指亦向下調整。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33679點，跌399點；標普500指數報432...
2022-02-23
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迪基亞倒戈忘情 重金屬 禦魔門
迪基亞於一一年由馬德里體育會轉投曼聯，今晚歐聯十六強首回合紅魔作客牀單軍更是此子首度倒戈母會。這位三十一歲門將近期透露自己不但是重金屬音樂愛好者，更是因為重金屬音樂而激發自己成為獨當一面的門將，故他矢...
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戴好口罩出門 專車接送護一姐 薛影儀做網台嘉賓 獲林作跪地示愛
第5波疫情嚴峻，確診數字日日創新高，近日網上瘋傳一條「亞視一姐」薛影儀外出冇戴口罩兼起飛腳踢拍攝者的片段引發議論。本報日前直擊，阿儀經已戴返好口罩，更因「起飛腳片」曝光備受保護，除咗有經理人林寶玉上門...
2022-02-23
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社論｜須超前規劃 應付最惡劣疫災出現 - 李一飄
被視為抗擊疫情重要舉措的全民檢測，特首林鄭月娥公佈了大框架，由下月起，港人按出生年份，先後接受三次核酸檢測，以找出社區染疫者，同時當局會加緊建設新收治醫院，並擴建隔離房間，料數月內提供最少五萬八千個隔...
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頭號目標｜進力之城 終於復甦 - 仲達
近期愈來愈多爆冷的馬都是季內初次贏馬或上名，確認已有季中效應，現階段揀重心馬，應盡量避開一些季內勤拼，或是已取得連場佳績的馬。第三場四班一六五○米。「進力之城」今季六戰，只初出一役憑新鮮感縮程，再加上...
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