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日報新聞 > 港聞

默沙東新藥已抵港 獲批緊急使用

2022-02-23 列印
劉家獻(圖右)
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醫管局向默沙東藥廠採購的新冠口服藥Molnupiravir已經到港，並已獲衞生署批准緊急使用。醫管局總行政經理劉家獻表示，當局的專家一直留意新的新冠藥物及治療方法，並會考慮如何引入香港使用，強調會參考不用數據，並有評估機制確保藥物有效，「要確實啲藥真係幫到人」。他又指，本港有足夠的抗病毒藥物瑞德西韋。默沙東藥廠發言人向傳媒稱，Molnupiravir的療程只包含一款抗病毒藥物，在外國情況中可以容許病人居家接受隔離並服藥進行治療，期望藥物可幫助加快患者康復、出院及醫院病牀流轉，並降低香港疫情的死亡率。

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