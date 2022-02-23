  • 2022年2月23日 星期三
  • 12º
  • 69%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 港聞

聖保祿撥20病牀 接收港島東聯網非新冠患者

2022-02-23 列印
■當局指，獲安排轉到聖保祿醫院治療的病人，只需支付原本在公院的費用。
Previous Next

疫情嚴峻，公立醫院超出負荷。醫管局總行政經理劉家獻公佈，聖保祿醫院願意撥出二十張病牀，未來一、兩日起接收醫管局港島東醫院聯網的非新冠患者，局方指今次立下良好示範，希望其他醫院可以陸續達成接收病人的安排。劉家獻指，獲安排轉到聖保祿醫院治療的病人，只需支付原本在公院的費用。

當局亦正與其他私家醫院商討，希望分流康復及療養中的病人，或由私家醫院協助進行洗腎、放射診斷等服務，有新合作會再公佈。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd