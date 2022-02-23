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檢1.5萬個疑冒牌口罩 海關拘中年婦

2022-02-23 列印
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香港海關指前日採取打擊冒牌口罩的特別行動，檢獲約一萬五千個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約三萬元，並拘捕一名四十一歲懷疑涉案女子。

海關接獲舉報指市面有懷疑冒牌口罩出售。經調查及在商標持有人協助下，海關即日採取執法行動，突擊搜查何文田一商場內的一個臨時攤檔，檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩。海關正調查涉案口罩來源，並會將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。

被捕女子正保釋候查。海關自二○二○年一月二十七日起展開代號「守護者」的疫產品巡查執法行動，截至今年一月三十一日，已巡查零售點超過四萬四千間次，至今共拘捕九十人，檢獲超過三千八百五十四萬個外科口罩及其他防疫產品，總市值超過一億四千四百萬元。

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