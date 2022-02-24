多招紓民困 電費補貼每戶千元 財爺九粒糖 萬元消費券分兩期派

第五波疫災，經濟插水，市民陷於水深火熱之中。財政司司長陳茂波發表任內最後一份《財政預算案》，為惠民紓困，一次過派發九粒糖，最矚目的，是動用六百六十四億元公帑，由四月起分兩次向成年市民發放一萬元電子消費券，以刺激消費。他又首次推出住宅租金開支扣稅，每年上限十萬元，同時寬減本年度百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限一萬元等。陳茂波表示，第五波疫情急劇惡化，打擊經濟，短期內經濟活動面對沉重壓力，失業和就業不足率會轉差。為此，預算案採取擴張性財政政策，措施圍繞抗擊疫情、為市民和中小企紓困、支撐經濟、推動疫後經濟恢復，以及部署經濟中長期發展，料各項逆周期措施總承擔額逾一千七百億元，對經濟提供約三個百分點提振作用。今個財政年錄得一百八十九億盈餘，料新財政年度則有五百六十三億赤字。四月先收5000元他宣佈，向每名合資格十八歲或以上永久性居民及新來港人士發放一萬元電子消費券，透過合適儲值支付工具分期發放，料惠及六百六十萬人，涉六百六十四億元。政府透過去年的消費券計劃收集到的登記資料，四月先向逾六百三十萬名已登記市民發放首期五千元，餘額則跟新符合資格人士的消費券，於年中分批發放。財爺在記者會上補充，首期五千元消費券會按市民原先選擇的支付工具發放；第二期則在七至八月發放，屆時檢視有否新增的支付工具平台。政府消息指，上次已登記市民，不用再申請，經已選定平台，於四月取得五千元。除非市民帳戶遺失或失效，否則首階段不能更改平台。消息指，使用八達通市民，首期會細分兩筆，先收四千元，再收餘下一千元。對八達通儲值額度只有三千元，消息解釋，如市民的八達通儲值滿額，系統會在拍卡時補回差額，直至收到五千元為止。而上一輪計劃選用支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go的用戶，四月會一筆過獲發五千元消費券。消息指，料新一輪消費券能提振經濟百分之一點二。財爺指，去年推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，申請期延長一年至明年四月底，最高貸款額由借款人在職平均月入六倍加至九倍，上限由八萬元升至十萬元。計劃下最長還款期將由六年延長至十年，而還息不還本安排則由十二個月延長至十八個月。寬減差餉上限5000元陳又宣佈多項紓困措施，包括一、寬減本年度百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限一萬元；二、寬減新年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季一千五百元為上限，其後兩季以每戶每季一千元為上限，政府收入減少一百一十七億元。就住宅物業引入累進差餉制度，消息指，計劃在二四至二五年度第四季開始推行；三、為每個合資格住宅戶口，提供一千元電費補貼。四、出多半個月綜援金、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼亦有相若安排；五、為參加文憑考生代交考試費；六、「公共交通費用補貼計劃」門檻今年五月至十月由四百元降至二百元，政府就市民每月超出二百元的公交開支提供三分之一補貼，每月上限五百元。