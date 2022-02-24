基層盼派現金 用作交租最實際 社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」