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基層盼派現金 用作交租最實際　　社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」

2022-02-24 列印
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食肆也歡迎電子消費券重來。詠黎園四川菜館負責人楊太表示，派一萬元消費券做法非常好，預料直接刺激市民消費，對各消費行業都有幫助。楊太說，政府上次派五千元電子消費券，其菜館生意額回復到疫前水平，「今次亦預計會回升，希望能回復到之前八成生意額。」

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