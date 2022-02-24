四口中產家 可省1.6萬元

財爺派糖，中等家庭受惠。以黃先生和太太為例，兩夫婦月入合共五萬元，育有一名十八歲和一名十六歲子女，自住六百呎物業，每季差餉約兩千多元，一家人在財政預算案中，可以獲益多少錢呢？中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，預算案對中產家庭有一定幫助。以他計算，在電費補貼方面，黃先生整年慳回一千元。預算案又寬減新年度四季住宅物業差餉，「以黃生個案，每個季度差餉優惠都可以拿盡上限，合共五千元。」薪俸稅方面，莊太量指黃先生和太太每年總收入為六十萬，以往在扣除入息、已婚和子女各樣免稅額後，每年交稅約一萬八千至兩萬元，「今次寬減薪俸稅和個人入息稅，上限一萬元，黃生交少一萬元稅。」簡單計算，莊太量指黃生一家在電費、住宅物業差餉和薪俸稅三方面支出，大概慳了一萬六千元。莊更說：「這份預算案對沒有物業的租樓人士更着數，因為扣稅上限高達十萬元。」黃先生說，自己在財政預算案中，於多個範疇都受惠，感到滿意，「支出慳回萬多元，不算太多，但一家人中有三個成年人，合共拿到三萬元電子消費券，對日常生活幫助很大。」