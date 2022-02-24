9個網站資源與小朋友在家進行小實驗

昨晚舉行快活谷百萬挑戰盃煞科戰，呂廄「超好日子」後上追平積分領先但沒有上陣的「俏芳華」，成為平頭冠軍；而呂健威另靠潘頓策騎的「百勝名駒」和「精選威」中三元。至於潘頓則為蘇廄「兄弟友盈」和石廄「穿甲鷹」...

2022-02-24