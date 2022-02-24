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9個網站資源與小朋友在家進行小實驗

2022-02-24 列印
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STEM 近年大行其道，多間學校都紛紛舉辦各類型工作坊以培養學生對STEM 教育的興趣。雖然在疫情下，STEM工作坊、比賽被取消，但家長仍可透過以下網站資源在家與小朋友進行STEM 教育，以培養他們對科學的興趣。詳情：https://bit.ly/3BFDmnV

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