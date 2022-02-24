無殼打工仔納稅可申請 住宅租金扣稅上限十萬

疫情下，為減輕私樓租戶負擔，財政預算案建議推出住宅租金開支扣稅，薪俸稅和個人入息課稅合資格納稅人申請，沒持有住宅物業，便可申請，每年上限十萬元。消息指，相信措施不會刺激租金上漲。有地產業界人士認為，措施旨在減輕租樓人士的負擔，對淡市下的租務也有提振之效。財政司司長陳茂波表示，預算案提出住宅租金開支扣稅，適用於無物業的薪俸稅納稅人，每年上限十萬元，料政府每年收入減少三十三億。政府預期，今年第二季將條例草案提交立法會審議。消息指，初步構想，只要薪俸稅和個人入息課稅合資格納稅人申請，並無持有住宅物業，便可受惠。申請人要以指定物業作為主要居所，不設年期限制。為防濫用，如相連人士之間出租單位，如父母租物業給子女，租戶將不合資格。消息指，對一些已擁有物業，但同時租用他人物業的人士，不適用於這項住宅租金開支扣稅。租住物業屬父母 不符資格政府消息指，相信措施不會刺激租金上漲，而過去兩年住宅租金趨向回落，帶動物價指數向下。消息強調，現時措施的可扣稅金額上限為十萬元，所佔租金比例不大，相信租金較受供求的影響。提振淡市租屋利嘉閣地產總裁廖偉強認為，措施能減輕租樓人士的負擔，亦利好租務市場更活躍，對淡市之下的租務有提振之效。他預料，措施對長遠買賣市場料影響不大，因租務與買賣屬兩個不同市場，有能力的用家長遠仍會以自置物業為目標，因為更能享受物業升值的潛力。高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢亦指，住宅租金開支扣除措施能幫助受疫情影響的打工仔，並提振市場信心，預料能夠帶動一般住宅租賃市場活動。