寬減利得稅上限萬元 減收非住宅75%水費

財政預算案提出多項支援企業的措施，包括寬減本課稅年度百分之百的利得稅（上限一萬元）、寬減新年度四季的非住宅物業差餉、減收非住宅用戶百分之七十五的應繳水費及排污費等。預算案建議，寬減今個課稅年度百分之百的利得稅，上限一萬元，料全港十五點一萬間企業受惠。有關扣減會在今個課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入減少十二億元。政府亦建議寬減新年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季五千元為上限，其後兩季以每戶每季兩千元為上限，估計涉及四十三萬個非住宅物業，庫房收入減少三十四億元；此外，寬免明年度的商業登記費，讓一百五十萬名業務經營者受惠，政府少收三十億元。同時，政府繼續減收非住宅用戶百分之七十五的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為兩萬元及一點二五萬元，為期八個月，至今年十一月底，二十五萬個非住宅用戶受惠，政府收入減少六點八億元。寬減非住宅物業差餉預算案亦建議今年十月起，延長豁免/寬減現行三十四類政府收費，為期十二個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等，收入減少約十七億元。政府繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之七十五租金和費用，為期六個月，至今年九月底。同時，應政府要求關閉處所的租戶，關閉期間可繼續獲得全額租金寬免，收入將減少十四億元。香港總商會指，企業飽受資金周轉問題困擾，上述措施能為不少企業帶來一線生機，提供喘息空間。