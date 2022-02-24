發行至少150億元iBond及350億元銀債

財政預算案繼續活化債券市場，政府將發行不少於一百五十億元iBond（通脹掛鈎債券）、不少於三百五十億元的銀色債券，以及不少於一百億元的零售綠色債券。財政司司長陳茂波提到，政府會進一步完善中央結算系統功能，把它提升為亞洲主要的中央證券託管平台，並研究開發電子債券交易平台，促進二級交易及擴闊投資者基礎，又會研究優化發債章程規定，在妥善保障投資者的前提下，便利小投資者參與，分享債券市場發展的成果。另外，他考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業，需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所正檢視主板的上市規則，研究在充份顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。