中小企抨措施「半桶水」 立法救指定行業 禁業主追租三個月

疫情下，中小企經營困難，預算案首次提出訂立法例，禁業主不可因表列處所拖欠租金而採取拉人或封舖等，暫為期三個月，看情況再研究是否延長多三個月。消息指，政府期望本周五刊憲，違例者罰款至少五萬元。但有餐飲業界中小企負責人批評措施「半桶水」，毫無幫助，只是「租金疊租金，遲早要還」。政府將立法首次禁止業主對「指定行業」追租，或者中止租約，為期三個月，如有需要，可延長三個月，但法例在六個月後會失效。受法例保障的，包括防疫抗疫基金內的十七類處所，如食肆、幼稚中心、補習學校和洗衣店等，同時會新增零售及興趣班等行業，詳細稍後公佈。財政司司長陳茂波解釋，市面淡靜，不少店舖經營困難，措施希望向租戶提供短期保護，期間業主不能採取法律行動，如封舖或申請清盤破產等。財爺希望，業主和租客共渡時艱，如有個別業主因減少租金收入，出現財務困難，希望銀行彈性處理。此外，陳強調措施不影響自由市場發展，又指英國、美國及新加坡等地亦推行類似措施，並非香港首創。政府消息人士指，措施屬短期，並非免租期，至於三個月後會否再延長，視乎當時經濟狀況。消息指，如業主違反法例，可處以租戶未交租金三倍的罰款，或至少五萬元，料可惠及超過十三萬個商戶。此外，當局希望法例本周五刊憲，但立法會下月十六日才復會，政府會爭取能否提早審議。「租金疊租金，遲早要還」擁有幾家食肆的中小企負責人接受本報訪問時，批評政府一月起逐步收緊防疫措施，禁止晚市堂食，要求市民在家工作，導致市面人流減少；但同時又允許商場開放，食肆在租約規定下，逼於無奈繼續慘淡經營，租金照付，並支付人工等多項開支，形容「十分慘情」。負責人直言，措施「半桶水」，毫無幫助，只是「租金疊租金，最後要還」。她反問，政府為何不參考內地方法，全面停止市面活動，停業期間，商戶亦可免租，才能渡過難關。