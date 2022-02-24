已覓地滿足十年公屋及五年私樓需求 下年度賣13幅宅地

房屋問題為施政的重中之重。新一份財政預算案多管齊下加快造地建屋，財政司司長陳茂波表示，新一年度賣地計劃共有十三幅住宅用地，政府亦已覓得足夠土地，滿足未來十年公屋單位的需求，同時亦可提供五年穩定的私營房屋土地，而本年度用地整體供應估計可建約兩萬個單位，比供應目標高出約七千個。陳茂波表示，新一年度賣地計劃共有十三幅住宅用地及四幅商業用地，預計分別可興建約八千個住宅單位，以及提供約三十萬平方米商業樓面面積，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約一萬八千個單位。政府未來五年亦會準備逾一百公頃私營房屋土地，可興建逾五萬七千個單位。已覓地可建33萬伙公屋至於公屋，他指已覓得約三百五十公頃土地，興建約三十三萬個公屋單位，可滿足未來十年、約三十萬一千個公屋單位需求，料約三分一將在首個五年期落成，其餘預計在第二個五年期落成。而私樓方面，估計今年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過一萬九千個，較過去五年的平均數增加約百分之十四。未來三至四年，一手私宅潛在供應量達九萬八千伙，為近年新高。可建逾1.7萬伙過渡屋為解決燃眉之急，政府目前有足夠土地提供超過一萬七千個過渡性房屋單位，其中有二千三百個已正在營運；另有約四千二百個正動工興建，料今年落成啟用，預期在明年底前再有約一萬一千個單位落成。新一期居屋將於周五起接受申請，因應疫情，消息指不排除延後居屋在第四季的揀樓程序，但對入伙日期影響不大。陳茂波亦指，為加快樓宇供應，將鼓勵採用「組裝合成」建築法，包括把可獲得的樓面面積豁免，由現時的百分之六，升至百分之十，並提供相應的上蓋面積寬免，會在今年中落實。