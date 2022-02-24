一定要打第三針嗎？ 從保護力及安全性看混搭接種（「溝針」）

時光飛逝，我們與新冠病毒已拼鬥2年有多，本港於去年2月起已展開全民疫苗接種計劃，但由於接種後體內抗體水平會隨著時間逐步下降，政府及醫學會建議市民尤其高危一族如長者，應盡快接種第三劑疫苗。雖有研究資料表明接種第三劑疫苗可以提高保護力，惟仍有市民對疫苗的保護力及安全性有憂慮。家庭醫學專科彭少良醫生提醒：「病毒不斷變異，其中變異株Omicron持續出現新個案，它比Delta及原始病毒株於人類支氣管組織的複製更快，受感染一天後病毒量多近70倍，傳染力之高實在不容忽視，注射第三針可減低患重症和死亡的風險，保護自己及身邊人。」混搭接種（溝針）安全嗎？政府建議，如第二劑疫苗於6個月或以前接種，或工作環境有較高傳播風險、有離港需要且距接種第二劑疫苗已達90天，則應及早接種第三針加強劑。不少人憂心混搭接種不同新冠疫苗會出現更多不良反應，惟英美監管當局表示，到目前為止，混搭和不混搭接種的不良反應基本相同。彭醫生指出：「一般接種疫苗可出現輕微發燒、頭痛、肌肉痛及針口痛等反應，惟症狀只屬短暫性。研究顯示，現時在港可接種的兩類疫苗包括滅活疫苗及mRNA疫苗的安全性相等。」而針對混搭接種，另有研究證實混搭接種並未顯示存在其他安全隱憂，同時能令身體有更高的抗體水平。若接種疫苗後出現發燒等反應，亦可依從醫護人員指示用藥，以紓緩症狀。混搭接種(溝針)會影響保護力嗎？部份人對第三針感到疑惑，質疑這是否代表疫苗保護力不足。彭醫生解釋：「加強針於醫學界並非新鮮事，如肺炎鏈球菌疫苗，由於所產生的抗體隨時間減少，保護力亦隨之下降，在一段時間後亦有需要再次接種。」接種第三劑新冠疫苗可再次增加體內抗體水平，增強對抗新冠病毒的保護力。惟港大及中大一項聯合研究指出，Omicron變異株傳播力強，連續接種三劑滅活疫苗或未能提供足夠抗體水平以抵禦Omicron變異株。對此，有研究報告顯示，兩劑滅活疫苗混打mRNA加強劑的保護率可高達93%，可提供的免疫保護力跟接種三劑mRNA疫苗相近，並可抵抗Delta變異體。彭醫生指，如市民對混搭接種或第三針抱存疑問，建議諮詢醫生並評估身體狀況，作出合適的選擇。變異株如Omicron及Delta於本港橫行。除了注重日常衞生外，及早接種第三劑疫苗可提升自身免疫水平，未雨綢繆，以mRNA第三劑疫苗為例，數據顯示加強免疫後，不論是感染率還是嚴重病例發生率都比未接種加強劑的人士低達9成。有意接種的人士可參考政府新冠疫苗專題網頁，以了解更多詳情。資料由彭少良醫生提供，復星醫藥支持VAC-Feb22-004