  • 2022年2月24日 星期四
  • 11º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 港聞

美股中段跌89點

2022-02-24 列印
Previous Next

烏克蘭事件尚未平息，外圍股市早段反彈後回落。杜指中段報三三五○七點，跌八十九點；納指則報一三三二七點，跌五十四點。滙控美國預託證券價格見五十八點○三港元，跌零點零七港元；騰訊則見四百三十八點六一港元，跌六點三九港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd