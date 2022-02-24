  • 2022年2月24日 星期四
  • 11º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 港聞

大灣區動力勁 投資基金增50億

2022-02-24 列印
■大灣區將會是未來區域經濟發展的主要動力之一，發展前景亮麗。
Previous Next

新一份財政預算案提到，把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加一百億元，當中五十億元會用作「策略性創科基金」。另外五十億元，則用作成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。

財政司司長陳茂波指，在國家大力支持下，大灣區將會是未來區域經濟發展的主要動力之一，發展前景亮麗；通過投資區內不同優勢行業的發展，除了為區內發展增添動力外，亦為香港帶來經濟和社會收益。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd