抗疫增撥540億元 購疫苗試劑建設施

疫情肆虐香港，財政司司長陳茂波強調，抗擊疫情是當前壓倒一切的要務，政府會動用一切可以動員的力量和資源去穩控疫情，將在新財政年度增撥約五百四十億元，用於採購快速測試劑、疫苗、抗疫物資、興建抗疫設施等；並會預留二百億元作為備用抗疫資源。政府會向食衞局增撥約二百二十億元，以加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務，並向醫管局提供額外支援；向衞生署增撥六十億元增購疫苗，為市民注射加強劑；向各有關部門增撥合共近七十億元，用於購買防疫抗疫物資等。將向食環署分兩年共增撥五億元，加強環境衞生服務；以及向「防疫抗疫基金」注資一百二十億元，興建各類防疫抗疫相關設施。另外，會預留二百億元以備其他各項防疫抗疫需要。消息指，預留的二百億將涵蓋全民強制檢測費用，而預算案中基層醫療發展開支，會涵蓋地區康健中心日常營運、超過七億元費用，地區康健站開支則涉及約一點五億元。當局正從全球各地採購大量防疫物資，相信足以應付需要。預留200億元作備用資源消息又表示，醫管局在新財政年度有九百零四億元經常資助金，比本財政年度修訂預算增加百分之十一點一，當中七十五億元用作支援疫情開支，包括人手、設備和藥物。醫管局經常資助金達904億醫療培訓方面，陳公佈預備自二○二三╱二四學年起陸續增加經常撥款，視乎所需至每年額外四億元，加強醫療專業人員的培訓；在「指定專業╱界別課程資助計劃」下增加五百個名額，資助學生修讀與醫療相關的自資學士學位課程。同時，政府會再預留一百億元，以完成各項提升和增加港大、中大及理大的醫療教學設施的工程。港大醫學院歡迎預算案增加撥款，會致力培訓一流的醫療專業人員。中大醫學院相信措施對提升本地醫療及創科水平至為重要。