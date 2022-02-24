新一份財政預算案在社福投放上新增設施，在即將落成的古洞北新發展區福利服務綜合大樓，會設立七間合約院舍，計劃在明年第二季啟用，提供一千七百五十個安老宿位、四十個日間護理名額，及一百四十個康復服務名額。同時，又會在粉嶺皇后山發展項目新增一間合約院舍，提供一百五十個安老宿位，預計明年底投入服務。政府亦會在屯門增設長者鄰舍中心、特殊幼兒中心和早期教育及訓練中心，為區內共四百名長者、護老者及有特殊需要的幼兒，提供社區支援。院舍照顧服務方面的三個試驗計劃，明年起將會恆常化。「安老院舍外展專業服務試驗計劃」的經常性開支為二億二千多萬元，約四萬五千名長者受惠。