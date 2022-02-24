「疫苗通行證」今實施 郊野公園或運動須戴口罩

特首林鄭月娥日前預告，現行社交距離措施將會直接延長至四月二十日。政府昨天宣佈，今天起進一步收緊社交距離措施，食肆收緊至兩人一枱，聯同其餘仍然獲准營運的599F章表列處所，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，全面實施「疫苗通行證」。同時，郊野公園所有範圍，不論是否進行體能活動，均須佩戴口罩；室外體能活動包括運動如跑步，亦必須佩戴口罩，現行豁免將會取消；在公共交通工具（包括渡輪／街渡）上及港鐵已付車費區域，均一律不得脫下口罩飲食。此外，政府昨日公佈，延長就澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」至四月二十日。