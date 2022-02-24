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鄧炳強妻及家傭 確診新冠病毒

2022-02-24 列印
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保安局局長鄧炳強的太太及家傭確診新冠病毒。保安局發言人表示，鄧炳強昨早曾進行抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。鄧炳強及其餘家人將進行十四天家居檢疫，期間會在家工作。

此外，繼創科局兩名司機染疫後，創科局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性，他在政府總部西翼二十樓上班，相關辦公室已進行徹底消毒。該局局長薛永恒的快速測試及核酸檢測結果均為陰性，他會留家工作直至周六。同時，工聯會立法會議員麥美娟指昨早進行快速檢測，結果呈初步陽性，可維持居家工作。

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