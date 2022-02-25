﻿俄軍攻烏克蘭轟炸多市﻿ ﻿稱毀防空設施空軍基地﻿

■烏克蘭東部第聶伯城在晚間遭到空襲。路透社

■在基輔，有烏克蘭戰機遭擊落。 路透社

俄羅斯全面攻擊烏克蘭。俄羅斯總統普京宣佈特別軍事行動，海陸空三軍全面出擊，入侵烏克蘭，又發射導彈襲擊烏國首都基輔及多個城市，強調摧毀了烏國的防空設施及空軍基地。烏克蘭宣佈與俄羅斯斷交，形容軍隊正頑強抵抗俄軍，至少數百名士兵陣亡，並有平民死亡。美國總統拜登強調，美國會同北約盟友協調，對俄方作強而有力的回應。普京宣佈對烏克蘭東部的頓巴斯地區採取特別軍事行動，發動海陸空三軍進攻烏克蘭東部、南部及北部多區，同時發射多枚導彈轟炸多個城市，基輔、東北部軍工重鎮哈爾科夫、南部港口城市敖德薩等地不斷傳出爆炸聲。俄方稱，摧毀烏國的防空設施及空軍基地，烏國空軍已失去戰鬥能力。從外媒影片見到，數十架俄羅斯直升機闖入基輔附近的戈斯托梅爾空軍基地，其他直升機控制了第聶伯河上的發電廠。與此同時，導彈從東向西猛烈撞擊彈藥庫、軍事基地和指揮所。俄國坦克和部隊亦從白俄羅斯越過邊境攻入烏克蘭。烏國數百名士兵陣亡烏克蘭親俄武裝指，攻陷盧甘斯克地區兩個城鎮。在烏國中南部城市第聶伯羅，據當地居民拍攝的片段，有建築物到被俄軍炮彈擊中，冒出火球；哈爾科夫亦濃煙處處，夜空出現密集火光；港口城市馬里烏波爾機場出現火災，設施損毀。烏克蘭承認，基輔及哈爾科夫的軍事指揮中心、東部軍事指揮中心及機場等地遭到俄軍的猛烈炮擊，當局已關閉空域；同時，盧甘斯克有電廠爆炸，而親俄分離份子正襲擊烏克蘭士兵。烏克蘭指，有數百名士兵陣亡，並有十個平民死亡。據美國有線新聞網，俄軍的轟炸行動造成數百人死傷。烏克蘭總統澤連斯基下令全國戒嚴，並宣佈與俄國斷交，呼籲國民不要恐慌，強調軍隊正頑強抵抗俄軍。他指，已與美國總統拜登通電話，全球各國領袖會動用一切可能的手段回應，包括制裁普京。烏軍方強調，在東部盧甘斯克地區擊落五架俄軍飛機及一架直升機，但俄方否認。普京強調，無意入侵烏克蘭，但北約東擴，超越俄羅斯紅線，俄方要自衞。他警告，外國若干預今次軍事行動，俄方會立即回應，後果屬「前所未見」。拜登強調，美國會同北約盟友協調，對俄方作出強而有力的回應。英國首相約翰遜對俄國動武，感到震驚，批評普京無端發動攻擊，選擇了一條血腥和毀滅的道路，強調會對俄方實施大規模制裁。