天水圍醫院300病牀 明起專收新冠患者

Omicron變種新冠病毒發惡，本港昨天新增八千七百九十八人確診，一萬七千多宗新呈報個案，再多六十七名患者離世，三個數字同創新高。本周六起，天水圍醫院會專門收治新冠患者，提供三百張病牀。新確診的八千七百九十八人中，三宗是輸入個案，其餘全部本地感染，亦有一萬七千二百六十九宗新呈報個案。食衞局副局長徐德義表示，截至前日，第五波疫情累計確診個案升至逾六萬宗，根據港大的計算，現時病毒的繁殖率為三點三，即一宗個案可衍生三點三宗個案，形容情況嚴重，蔓延情況未有停止。增50人染疫亡醫管局總行政經理劉家獻 （見圖）公佈，前天再多五十名患者死亡，年齡介乎五十二至九十七歲，當中只有六人已接種兩針疫苗，兩人只接種一針，其餘人未接種；三十一人年過八十歲。由於數字滯後，周一及周二再多十七名患者死亡，年齡介乎六十八至九十三歲，大部份是長者。至今累計四百六十名患者在公院病逝。為集中醫療資源，由周六起，天水圍醫院全院三百張病牀專門接收新冠患者，但急症室會維持運作，救護車只會將緊急病人送往急症室，其他病人會送往屯門醫院，自行到急症室求診者不受影響。目前在留醫天水圍醫院的其他病人會陸續送往其他醫院，專科門診會維持服務。急症室會維持運作另外，五間公院急症室，昨天的最長等候時間達超過上限的八小時，醫管局呼籲病情較穩定病人暫時勿往伊利沙伯及廣華醫院急症室。劉家獻稱，上述醫院有大量病人求診，消防處亦表示過去幾日逾三成救護車召喚為無症狀或無病徵人士，令消防延誤處理達三百五十八宗，呼籲抗原快測呈陽性人士，應先安排做深喉唾液樣本覆檢，輕微或無徵狀病人在家中耐心等候，不要召喚救護車及避免入急症室。他亦盼急症室候診病人，不要把情緒向醫護人員發洩。劉家獻又稱，若染疫兒童的家人或照顧者同樣確診，而又有能力照顧病童，當局會盡量安排他們入住同一病房；若家長沒有染疫，則不建議他們留在醫院隔離設施。他強調，局方理解病童家長的憂慮，每天會安排他們數次視像見面。