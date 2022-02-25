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日報新聞 > 港聞

聶德權妻確診

2022-02-25 列印
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疫情肆虐，公務員事務局局長聶德權（見圖）的妻子確診新冠肺炎，聶德權及其他家人檢測呈陰性，須家居檢疫十四日。公務員事務局發言人表示，聶德權的妻子昨早進行抗原快速測試，初步結果為陽性，深喉唾液樣本化驗結果確認為陽性，她正在家等候送院或往隔離設施。衞生防護中心經評估後將局長及其餘家人列為密切接觸者，將進行十四天家居檢疫，並須在指定日子進行檢測。

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